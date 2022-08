Bomba disinnescata in Fvg, fatta brillare (Di domenica 14 agosto 2022) Si sono concluse positivamente le fasi principali del disinnesco della Bomba della Seconda guerra mondiale ritrovata lungo il Tagliamento tra Codroipo, San Vito e Valvasone Arzene, a cavallo tra le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Si sono concluse positivamente le fasi principali del disinnesco delladella Seconda guerra mondiale ritrovata lungo il Tagliamento tra Codroipo, San Vito e Valvasone Arzene, a cavallo tra le ...

messveneto : Bomba disinnescata sul ponte della Delizia: famiglie evacuate, strada chiusa e linea ferroviaria sospesa: tutti gli… - Ultron65 : RT @localteamtv: Siccità Po, scoperta bomba: disinnescata e portata via #bomba #Po #siccità #localteam - LuigiF97101292 : RT @localteamtv: Siccità Po, scoperta bomba: disinnescata e portata via #bomba #Po #siccità #localteam - AltriMondiGazza : RT @localteamtv: Siccità Po, scoperta bomba: disinnescata e portata via #bomba #Po #siccità #localteam - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Nel mantovano, disinnescata la #bomba riemersa dal #Po -