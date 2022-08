Blanco_Blu : RT @pepsicokeee: c'è una versione futura di te stesso che è orgogliosa del tuo coraggio. - chrideiuliis : @parallelecinico Chocolato blanco nella strepitosa versione coi Kings di Divac, Webber e Stojakovic avrebbe meritat… - ElenaRed2712 : Questa è proprio una perla “… lo vedi sono qui.. a Torre del Lago raga ..” ?? #GhettolimpoTour #Brividi Titolo… - celeste_ningia : @ilsolecala Anche io devo sentire l'intera versione. Avrebbe senso se le parti di Blanco sono sostituite completame… - razhartt : Rhove è la versione non wholesome e malvagia di Blanco -

leggo.it

...si gode i pochi momenti di relax fuori dal palco in dolce compagnia. Martina lo riprende nelle sue storie Instangram inballerino , mentre in barca prova a mettere in scena un '...si esibisce per oltre un'ora, passando dai suoi brani storici "Belladonna (adieu)" , "... "Afrodite" , "Ladro di fiori" fino ai suoi più grandi successi "Notti in bianco" , anche in... Blanco in versione ballerino. Il video della fidanzata, Martina Valdes, fa impazzire i fan Blanco come non l'avete mai visto. Siete abituati a vederlo infiammare i palchi più importanti d'Italia con le sue hit, il suo successo ha raccolto l'approvazione di tutte ...Prosegue il tour di Blanco in Italia. In questi giorni il giovanissimo cantante è impegnato in una serie di concerti che richiamano migliaia di persone ogni volta. L’artista, che ha trionfato all’ulti ...