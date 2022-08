Basta paracadutati nei collegi facili | rivolta contro Letta e Conte

(Di domenica 14 agosto 2022) I«buoni» sono pochi, tutti ben localizzati, e i big stanno sgomitando per accaparrarseli. Vivono situazioni analoghe Enricoe Giuseppe. Il primo ha il suo fortino nelle regioni rosse (anche se un po' sbiadite): Emilia Romagna e Toscana. Il secondo spera in percentuali confortanti al Sud («I sondaggi in nostro possesso ci danno al 20% al Meridione» ha detto l'avvocato. C'è però un problema. I referenti locali non ne vogliono sapere di farsi da parte per favorire i «». In casa Pd il primo avviso l'ha lanciato il governatore dell'Emilia Stefano Bonaccini. E nei giorni scorsi a farsi sentire è stato il circolo Gramsci di Bologna: «Caro segretario, circola insistente la notizia di una possibile ricandidatura di Casini nelo senatoriale di Bologna. Siamo sicuri - ...

...nominare le "persone giuste" e farle ratificare dall'assemblea per acclamazione. Porcellum ... Con le liste i partiti danno il peggio: da sinistra a destrae impresentabili Sono tutti ...... a margine di quote e scommesse sulla lotteria dei collegi di Bologna, su cui tuona ancora minacciosa la pioggia diin cerca degli unici posti sicuri (in lizza una lunga serie di big, da ... Pd, Bonaccini apre già il congresso: "Basta con la sinistra da salotto" I collegi «buoni» sono pochi, tutti ben localizzati, e i big stanno sgomitando per accaparrarseli. Vivono situazioni analoghe Enrico ...