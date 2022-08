"Stanno con chi chiedeva l'impeachment di Mattarella", il Cav smaschera il Pd (Di sabato 13 agosto 2022) L'attacco continua sulle parole di Silvio Berlusconi, che ieri - parlando della riforma del presidenzialismo - ha detto che sarebbero «necessarie le dimissioni di Mattarella» in caso di approvazione della legge costituzionale. Ad alimentare lo scontro, neanche a dirlo, è il segretario del Pd, Enrico Letta, che aprendo la direzione del partito - che ha approvato all'unanimità il programma in vista delle elezioni del 25 settembre - lancia la bordata: «Aver voluto mettere dentro il fuoco della campagna elettorale il Quirinale rappresenta un drammatico errore che ha fatto la destra, che ha fatto Silvio Berlusconi». La riunione - svoltasi nel weekend che precede Ferragosto - si apre per volere del segretario con un «tributo» al capo dello Stato Sergio Mattarella, «massimo garante della Costituzione», a difesa di una frase che - secondo Letta - nasconde la ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022) L'attacco continua sulle parole di Silvio Berlusconi, che ieri - parlando della riforma del presidenzialismo - ha detto che sarebbero «necessarie le dimissioni di» in caso di approvazione della legge costituzionale. Ad alimentare lo scontro, neanche a dirlo, è il segretario del Pd, Enrico Letta, che aprendo la direzione del partito - che ha approvato all'unanimità il programma in vista delle elezioni del 25 settembre - lancia la bordata: «Aver voluto mettere dentro il fuoco della campagna elettorale il Quirinale rappresenta un drammatico errore che ha fatto la destra, che ha fatto Silvio Berlusconi». La riunione - svoltasi nel weekend che precede Ferragosto - si apre per volere del segretario con un «tributo» al capo dello Stato Sergio, «massimo garante della Costituzione», a difesa di una frase che - secondo Letta - nasconde la ...

