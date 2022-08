Sottil | “Contento della prestazione Il rigore? Non c’era e incide”

PianetaMilan : #MilanUdinese, #Sottil a @DAZN_IT: “Contento della prestazione. Il rigore? Non c’era e incide” - @Udinese_1896… - Pane58853656 : Sono contento per sottil. In pochi siamo a vederlo bene e che uno tra questi sia il mister dovrebbe fare capire a t… - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Sottil su Beto: 'Ci sarà sicuramente contro il Milan. Sono contento sia rientrato' - milansette : Sottil su Beto: 'Ci sarà sicuramente contro il Milan. Sono contento sia rientrato' #acmilan #rossoneri - michaelgscott0 : RT @MilanNewsit: Sottil su Beto: 'Ci sarà sicuramente contro il Milan. Sono contento sia rientrato' -

Tutto Juve

Commenta per primo Ecco il commento a Dazn del tecnico dell'Udinese Andreadopo la sconfitta in casa del Milan: 'Non sonodel risultato, però io se analizzo la partita in maniera lucida ho visto una buona gara da parte dei ragazzi con coraggio e personalità. ..."Noi ci faremo trovare pronti, voglio che la squadra sia protagonista", ha detto Andrea. ... ma negli ultimi giorni sono arrivati Vlasic e Miranchuk : "Sonodei nuovi arrivi, stiamo ... Udinese-Milan, Sottil recrimina: "Il rigore non c'era assolutamente" Dopo l'esordio con sconfitta in campionato contro il Milan, Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in ...Ecco cosa ha detto il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil dopo la sconfitta per 4-2 contro il Milan a San Siro.