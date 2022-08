Quando i profumi si staccano dalla loro dimensione olfattiva (Di sabato 13 agosto 2022) Nell’antico Egitto accompagnavano i rituali sacri, la pratica dell’imbalsamazione e anche la beauty routine dei faraoni. Durante l’età ellenistica erano parte integrante dell’igiene quotidiana di donne e uomini dei ceti più elevati. In epoca rinascimentale camuffavano gli odori sgradevoli della scarsa cura personale dei cortigiani, e nel Settecento si affermavano definitivamente come elemento essenziale nelle primissime stanze per la toilette. Stiamo parlando dei profumi, che oggi sono entrati nel Metaverso trasformandosi in Nft, Non-fungible token. Scardinano le barriere fisiche, si staccano dalla loro dimensione prettamente olfattiva e diventano a tutti gli effetti accessori virtuale. In che modo? Il primo esperimento deriva dalla collaborazione tra Byredo, marchio ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 agosto 2022) Nell’antico Egitto accompagnavano i rituali sacri, la pratica dell’imbalsamazione e anche la beauty routine dei faraoni. Durante l’età ellenistica erano parte integrante dell’igiene quotidiana di donne e uomini dei ceti più elevati. In epoca rinascimentale camuffavano gli odori sgradevoli della scarsa cura personale dei cortigiani, e nel Settecento si affermavano definitivamente come elemento essenziale nelle primissime stanze per la toilette. Stiamo parlando dei, che oggi sono entrati nel Metaverso trasformandosi in Nft, Non-fungible token. Scardinano le barriere fisiche, siprettamentee diventano a tutti gli effetti accessori virtuale. In che modo? Il primo esperimento derivacollaborazione tra Byredo, marchio ...

