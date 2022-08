Precipita in scarpata dopo festa in casa, morto turista (Di sabato 13 agosto 2022) Un turista tedesco di 54 anni è morto la scorsa notte dopo essere caduto rovinosamente da un muro alto alcuni metri e quindi esser Precipitato in una specie di scarpata sottostante. E' succeso in un'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Untedesco di 54 anni èla scorsa notteessere caduto rovinosamente da un muro alto alcuni metri e quindi esserto in una specie disottostante. E' succeso in un'...

venti4ore : Precipita in scarpata dopo festa in casa, morto turista - controradio : Riparbella (Pi): precipita in scarpata dopo festa, morto turista - Piergiulio58 : Cade e precipita in una scarpata per diversi metri: 54enne muore durante una passeggiata con amici a Riparbella (Pi… - seta_grezza : RT @TuttoCassino: TeleUniverso – Cassino – Precipita nella scarpata mentre percorre la provinciale per l’Abbazia: grave 60enne https://t.co… - TuttoCassino : TeleUniverso – Cassino – Precipita nella scarpata mentre percorre la provinciale per l’Abbazia: grave 60enne -