Pil: Cgia-Asmel, in piccoli comuni si produce di più che nelle grandi città (Di sabato 13 agosto 2022) rioma, 13 ago. (Adnkronos) - Sono i piccoli comuni il motore dell'economia produttiva italiana. nelle amministrazioni con meno di 20mila abitanti, infatti, è ubicato il 41% sia delle imprese italiane sia del totale dei lavoratori dipendenti che, in questo caso, non include gli occupati nel pubblico impiego. Altresì in questa classe si “produce” il 39% del valore aggiunto nazionale. Se si alza la soglia, nei comuni sotto i 100mila abitanti, il Pil prodotto è il 66% del totale, si impiega il 69% degli addetti nelle imprese private e le imprese ubicate sono addirittura il 71%. Tranne che in Lazio e in Liguria, la maggior parte della ricchezza nel Paese viene “generata” in questa classe dei comuni. Sono questi i numeri più significativi che emergono dall'elaborazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) rioma, 13 ago. (Adnkronos) - Sono iil motore dell'economia produttiva italiana.amministrazioni con meno di 20mila abitanti, infatti, è ubicato il 41% sia delle imprese italiane sia del totale dei lavoratori dipendenti che, in questo caso, non include gli occupati nel pubblico impiego. Altresì in questa classe si “” il 39% del valore aggiunto nazionale. Se si alza la soglia, neisotto i 100mila abitanti, il Pil prodotto è il 66% del totale, si impiega il 69% degli addettiimprese private e le imprese ubicate sono addirittura il 71%. Tranne che in Lazio e in Liguria, la maggior parte della ricchezza nel Paese viene “generata” in questa classe dei. Sono questi i numeri più significativi che emergono dall'elaborazione ...

