"Per Piero Angela". Ufficiale: la decisione della Rai subito dopo la triste notizia della sua scomparsa

Piero Angela non c'è più ed è davvero difficile fare i conti con questa terribile notizia. La sua morte è stata annunciata dal figlio Alberto, che non è riuscito a dire molto altro sicuramente per il forte dolore che sta provando, se non "buon viaggio papà". Ha pubblicato una foto del padre sorridente e tutta l'Italia ha appreso così la dipartita del divulgatore scientifico. Ma ora la Rai ha deciso di fargli un omaggio speciale, infatti nelle prossime ore accadrà qualcosa di davvero molto significativo. Non si poteva certamente restare indifferenti dinanzi all'addio a Piero Angela e la sua morte ha immediatamente colpito anche i vertici della Rai, che hanno subito studiato cosa fare. Ed è venuto fuori un omaggio che farà piacere a milioni di italiani.

Morto Piero Angela, l'addio di Mattarella: "Provo grande dolore, la Repubblica gli è grata"

Addio a Piero Angela, per decenni il maestro della divulgazione in tv con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica. Piero Angela ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ricerca della vita.

E' morto Piero Angela. Pubblichiamo la sua lettera di addio che è un invito a seguirne il percorso

E' morto Piero Angela, aveva 93 anni. "Buon viaggio papà", ha scritto Alberto Angela sui suoi profili social annunciando la scomparsa del padre. Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la carriera come giornalista.