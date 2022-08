PD, Letta risponde a Meloni con un video in tre lingue: “Non bastano parole da campagna elettorale a cancellare i fallimenti delle destre" (Di sabato 13 agosto 2022) "Ci sono molte ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa" con queste parole il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, accompagna la pubblicazione di un video-risposta a Giorgia Meloni in cui prova a smontare punto per punto il programma anti-europeista della destra. Leggi su lastampa (Di sabato 13 agosto 2022) "Ci sono molte ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa" con questeil segretario del Partito Democratico, Enrico, accompagna la pubblicazione di un-risposta a Giorgiain cui prova a smontare punto per punto il programma anti-europeista della destra.

