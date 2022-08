AlfredoPedulla : Il #Cholito aveva scelto, lo hanno mandato senza senso al #Monza (che ha preso #Petagna), addirittura alla #Juve ch… - sscnapoli : ?? #NapoliMonza, biglietti in vendita dalle ore 15:00 ?? - avinci_95 : Oggi al via la #SerieA 2022-2023: si inizia alle 18.30 con #Milan-#Udinese e #Sampdoria-#Atalanta, mentre alle 20.4… - sportli26181512 : Monza, oggi la prima in A: ieri in allenamento anche i nuovi: Andrea Petagna e Pablo Marì saranno aggregati alla tr… - nicocarmigna : @Serena_Monza_IT Abbiamo un piccolo vuoto dentro al cuore da oggi. Ognuno di noi. -

...vedere Sampdoria - Atalanta in tv Le due squadre si affrontano per il 1turno di campionato... 10 ERRORI DA EVITARE ALL'ASTA 20° posto -- Esordio assoluto per la squadra lombarda in Serie A ...Il centrocampista serbo ieri pomeriggio non è salito sul pullman perinsieme ai compagni di ... Quest', fra l'altro, è il compleanno dello stesso numero 10 granata che nelle proprie storie di ...Calciomercato Torino: la causa della mancata convocazione di Lukic per Monza può essere legata alle richieste del Napoli e di alcune squadre inglesi per il centrocampista, intanto la società stringe p ...Nelle ultime ore in casa Torino è scoppiato il caso Sasa Lukic, con il centrocampista che non è stato convocato per la trasferta di questa sera contro il Monza. Il capitano granata è corteggiato da te ...