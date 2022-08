Migranti: cinque sbarchi nel Crotonese, arrivati in 400 (Di sabato 13 agosto 2022) Non si ferma l'esodo di Migranti verso le coste calabresi. In 24 ore, al porto di Crotone, sono sbarcate circa 400 persone a seguito di cinque diversi episodi avvenuti tra la notte scorsa e la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Non si ferma l'esodo diverso le coste calabresi. In 24 ore, al porto di Crotone, sono sbarcate circa 400 persone a seguito didiversi episodi avvenuti tra la notte scorsa e la ...

Migranti: cinque sbarchi nel Crotonese, arrivati in 400

Non si ferma l'esodo di migranti verso le coste calabresi. In 24 ore, al porto di Crotone, sono sbarcate circa 400 persone a seguito di cinque diversi episodi avvenuti tra la notte scorsa e la giornata di oggi.

Emergenza ambientale, i consigli del Premio Nobel Giorgio Parisi

non possiamo permetterci di aspettare ancora due, cinque o dieci anni, questo è il momento di ...che per loro è molto più importante la lotta ai cambiamenti climatici che la questione migranti, i ...