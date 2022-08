LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: caduta da brividi per Paternoster, è cosciente. Un argento e tre bronzi per gli azzurri (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.07 Un buon bilancio per gli azzurri oggi: tre medaglie di bronzo che arrivano da Miriam Vece nel time trail, da Vittoria Guazzini nell’inseguimento femminile e da Manlio Moro nell’inseguimento maschile. Splendido anche l’argento di Davide Plebani sempre nell’inseguimento. Grande paura per Letizia Paternoster per una caduta durante l’eliminazione. 21.06 Quarto Mattia Pinazzi che è stato anticipato di un soffio dall’olandese Eefting! argento Malcharek e super oro per Leitao che ha corso alla grandissima. 21.05 Si muove il tedesco Malcharek che guadagna il giro! argento per il padrone di casa! 21.04 Grondin sta collaborando con il polacco Rudyk per cercare di avvantaggiarsi. 21.03 Prova a reagire il campione ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07 Un buon bilancio per glioggi: tre medaglie di bronzo che arrivano da Miriam Vece nel time trail, da Vittoria Guazzini nell’inseguimento femminile e da Manlio Moro nell’inseguimento maschile. Splendido anche l’di Davide Plebani sempre nell’inseguimento. Grande paura per Letiziaper unadurante l’eliminazione. 21.06 Quarto Mattia Pinazzi che è stato anticipato di un soffio dall’olandese Eefting!Malcharek e super oro per Leitao che ha corso alla grandissima. 21.05 Si muove il tedesco Malcharek che guadagna il giro!per il padrone di casa! 21.04 Grondin sta collaborando con il polacco Rudyk per cercare di avvantaggiarsi. 21.03 Prova a reagire il campione ...

