Lazio, Sarri: 'Il secondo posto della Roma sarebbe una delusione' (Di sabato 13 agosto 2022) 'Per me un secondo posto della Roma sarebbe una delusione. Le parole di Mourinho sul mercato della Lazio ? Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. È la Roma ad aver speso'. Lo ha detto nella ... Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022) 'Per me ununa. Le parole di Mourinho sul mercato? Noi non abbiamo speso, ma abbiamo investito. È laad aver speso'. Lo ha detto nella ...

