Europei nuoto 2022 | Ruggiero e Minisini oro nel duo libero misto

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Lucreziae Giorgiovincono l’oro nel duoaglidi, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l’Italia aglidi Roma e il secondo perdopo quello di ieri nell’individuale. Funweek.

