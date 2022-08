Elezioni 2022, Fdi presenta simbolo: c’è la fiamma tricolore (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ha presentato al Viminale il simbolo elettorale per il 25 settembre. Il logo è quello del 2018: nel cerchio più piccolo la fiamma tricolore con il nome del partito, in quello più grande, giallo su fondo blu, il nome di Giorgia Meloni. E’ stato il responsabile elettorale di Fdi Angelo Rossi a depositare il contrassegno. Ieri la senatrice Liliana Segre aveva chiesto alla presidente Meloni di togliere la fiamma dal simbolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia hato al Viminale ilelettorale per il 25 settembre. Il logo è quello del 2018: nel cerchio più piccolo lacon il nome del partito, in quello più grande, giallo su fondo blu, il nome di Giorgia Meloni. E’ stato il responsabile elettorale di Fdi Angelo Rossi a depositare il contrassegno. Ieri la senatrice Liliana Segre aveva chiesto alla presidente Meloni di togliere ladal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

