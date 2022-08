Caso Griner: Mosca conferma negoziati per scambio detenuti (Di sabato 13 agosto 2022) Mosca e Washington stanno discutendo di un possibile scambio di prigionieri tra un trafficante d'armi russo detenuto negli Stati Uniti e la cestista americana Brittney Griner detenuta in Russia: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022)e Washington stanno discutendo di un possibiledi prigionieri tra un trafficante d'armi russo detenuto negli Stati Uniti e la cestista americana Brittneydetenuta in Russia: lo ha ...

