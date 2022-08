Borotalco Johnson & Johnson addio, stop alla produzione: è cancerogeno? (Di sabato 13 agosto 2022) stop alla produzione del Borotalco Johnson & Johnson anche in Europa. Dopo una serie di risarcimenti milionari e diverse denunce e cause, sembra proprio che l’azienda abbia deciso di mettere fine alla produzione del suo Baby Powder dal 2023 in tutti i Paesi del mondo. Ufficialmente la decisione dello stop non è da ricercare nelle denunce e nei risarcimenti milionario ma nella scelta aziendale di sostituire il ‘vecchio’ Borotalco con uno nuovo a base di amico di mais. Già nel 2020, Johnson & Johnson aveva annunciato lo stop alla vendita del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 13 agosto 2022)delanche in Europa. Dopo una serie di risarcimenti milionari e diverse denunce e cause, sembra proprio che l’azienda abbia deciso di mettere finedel suo Baby Powder dal 2023 in tutti i Paesi del mondo. Ufficialmente la decisione dellonon è da ricercare nelle denunce e nei risarcimenti milionario ma nella scelta aziendale di sostituire il ‘vecchio’con uno nuovo a base di amico di mais. Già nel 2020,aveva annunciato lovendita del ...

repubblica : Johnson & Johnson: stop alla vendita di borotalco dal 2023: 'Troppe cause' - GerardoDAmico : La decisione di Johnson sul borotalco è la vittoria della potenza dell’ ignoranza, quando viene chiamata a giudicar… - m3talwav33 : Addio al borotalco Johnson - insomniac39012 : RT @AnnalisaNocera1: Ma se perfino il borotalco che per decenni è stato usato sui neonati fa venire il cancro che cazzo vi potete aspettare… - Sgiardule : RT @AnnalisaNocera1: Ma se perfino il borotalco che per decenni è stato usato sui neonati fa venire il cancro che cazzo vi potete aspettare… -