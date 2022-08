Accoltellato durante lite nel Napoletano, 45enne in ospedale (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri indagano sul ferimento di un 45enne arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’uomo sarebbe stato colpito da tre coltellate durante una lite con persone in corso di identificazione. Per chiarire la dinamica sono al lavoro i carabinieri della locale stazione e quelli della sezione operativa. Il 45enne rimane in osservazione con una prognosi di 40 giorni per ferite da punta e taglio alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri indagano sul ferimento di unarrivato al pronto soccorso dell’San Leonardo di Castellammare di Stabia. L’uomo sarebbe stato colpito da tre coltellateunacon persone in corso di identificazione. Per chiarire la dinamica sono al lavoro i carabinieri della locale stazione e quelli della sezione operativa. Ilrimane in osservazione con una prognosi di 40 giorni per ferite da punta e taglio alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

