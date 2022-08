Via Salvator Rosa, strada piena di buche: la protesta dei residenti (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un vecchio problema che puntualmente torna a ripresentarsi. Questa volta a essere teatro di una protesta cittadina è via Salvator Rosa, dove alcuni residenti hanno lamentato lo stato in cui si trova attualmente l’arteria cittadina. Il manto stradale, infatti, risulta pieno di buche e avvallamenti che condiziono il normale e regolare deflusso stradale. Oltre che per l’attuale condizione, la preoccupazione è relativa a un eventuale peggioramento che porterebbe al formarsi di vere e proprie voragini. Stando a quanto riferito da diversi abitanti di via Salvator Rosa, il problema sarebbe sorto, o almeno si sarebbe aggravato, in seguito ad alcuni lavori svolti in zona che hanno visto il passaggio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un vecchio problema che puntualmente torna a ripresentarsi. Questa volta a essere teatro di unacittadina è via, dove alcunihanno lamentato lo stato in cui si trova attualmente l’arteria cittadina. Il mantole, infatti, risulta pieno die avvallamenti che condiziono il normale e regolare deflussole. Oltre che per l’attuale condizione, la preoccupazione è relativa a un eventuale peggioramento che porterebbe al formarsi di vere e proprie voragini. Stando a quanto riferito da diversi abitanti di via, il problema sarebbe sorto, o almeno si sarebbe aggravato, in seguito ad alcuni lavori svolti in zona che hanno visto il passaggio ...

