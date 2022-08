Ultime Notizie – Lancio di sassi sulla A1 tra Lodi e Casalpusterlengo | tre feriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ha tirato il freno a mano del treno alta velocità Reggio Calabria-Milano e dopo essere sceso ha iniziato a percorrere la strada che costeggia l’autostrada A1 all’altezza die a lanciarecontro le auto colpendo una trentina di veicoli, tre le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non serio. L’autore del gesto, un 22enne in stato di alterazione, è stato fermato con il taser da alcuni poliziotti della questura die portato via sotto scorta in ambulanza. Ora si trova piantonato in un centro di igiene mentale di Codogno in attesa di essere sentito dall’autorità giudiziaria. Dopo l’episodio, avvenuto intorno alle 9.30, si sono registrati pesanti disagi al traffico che sta tornando lentamente alla normalità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione