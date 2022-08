Tutti i guai di Harry e Meghan Markle nella loro villa (da 15 milioni di dollari) a Montecito (Di venerdì 12 agosto 2022) I Sussex in 14 mesi hanno dovuto fronteggiare ben sei tentativi di intrusione. Come se non bastasse, qualche giorno fa si sono dovuti barricare in casa perché intorno girava un leone di montagna. E pare che ad attirare il predatore siano stati proprio i polli che la coppia alleva in giardino… Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 agosto 2022) I Sussex in 14 mesi hanno dovuto fronteggiare ben sei tentativi di intrusione. Come se non bastasse, qualche giorno fa si sono dovuti barricare in casa perché intorno girava un leone di montagna. E pare che ad attirare il predatore siano stati proprio i polli che la coppia alleva in giardino…

