Stromboli in ginocchio, strade e case allagate: sommersa dal fango (Di venerdì 12 agosto 2022) Il temporale di stanotte ha messo in ginocchio l’isola di Stromboli, nelle Eolie. strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Il temporale di stanotte ha messo inl’isola di, nelle Eolie., motorini sommersi dal. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

serenel14278447 : Un nubifragio mette in ginocchio Stromboli: ingenti danni - serenel14278447 : Un nubifragio mette in ginocchio Stromboli: ingenti danni - gigi_napoli1954 : RT @repubblica: Un nubifragio mette in ginocchio Stromboli: ingenti danni [di Fabrizio Bertè] - Piergiulio58 : Disastro a Stromboli. L'isola è stata messa in ginocchio dal forte temporale che stanotte si è abbattuto. A causa d… - repubblica : Un nubifragio mette in ginocchio Stromboli: ingenti danni [di Fabrizio Bertè] -