Sampdoria Atalanta, i convocati di Giampaolo: ci sono i nuovi arrivati (Di venerdì 12 agosto 2022) L'allenatore della Sampdoria Giampaolo ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l'Atalanta Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha reso nota la lista dei convocati per la partita casalinga contro l'Atalanta. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, De Luca, Gabbiadini, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

