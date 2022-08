Roberto Martnez | “Lukaku vuole vincere con la squadra che ama”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-11 12:08:32 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Martínez, allenatore della nazionale belga, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ dove ha analizzato le grandi stelle di Inter e Milan. Il ritorno diall’Inter non lo ha sorpreso: “è tornato a casa all’Inter. Non sono sorpreso. Era quello che voleva. Ha dato tanto all’Inter nella sua prima esperienza e, tra la finale di Europa League e lo scudetto, Ho creato un legame affettivo con il popolo dell’Inter che non si è mai fermato. Più che un progetto sportivo, la Roma ha abbracciato un sentimento. Parliamo del cuore e non solo del calcio. Quindi Lo vedo assolutamente concentrato su ciò che, ovverocon lache ama: dare tutto per ...