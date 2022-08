Ritiro alimentare | occhio a questo formaggio | pieno di batteri | È il tuo preferito

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 12 agosto 2022): Ritirato d’urgenza unD.O.P., per possibile presenza dinocivi alla salute umana: a rischio contaminazione da Escherichia coli. I prodotti lattiero-caseari possono conteneredannosi per la salute umana.per unD.O.P. Il Ministero della Salute ha identificato uncontaminato. Le ispezioni regolari da parte del Ministero della Salute non sono solo indispensabili per riconoscere la presenza di prodotti non acquistabili e che potrebbero essere considerati nocivi per l’uomo. Tali dati servono anche a capire meglio, nel tempo, anche quali sono le tipologie di alimenti a maggior potenziale deterioramento o a rischio di contaminazione ...