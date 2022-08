Poste Italiane, nei primi 6 mesi dell’anno 122 assunti a tempo indeterminato in Bergamasca (Di venerdì 12 agosto 2022) Bergamo. Nei primi sei mesi del 2022, nella provincia di Bergamo, Poste Italiane ha formalizzato 122 assunzioni con un contratto a tempo indeterminato, il numero di nuovi assunti più alto fra tutte le province d’Italia. Si tratta di operatori di sportello, consulenti finanziari e ovviamente portalettere stabilizzati la cui selezione è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi e sportellisti Per il secondo semestre sono già 46 le nuove assunzioni di personale inserite in organico per far fronte alle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei maggiori Centri di recapito presenti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Bergamo. Neiseidel 2022, nella provincia di Bergamo,ha formalizzato 122 assunzioni con un contratto a, il numero di nuovipiù alto fra tutte le province d’Italia. Si tratta di operatori di sportello, consulenti finanziari e ovviamente portalettere stabilizzati la cui selezione è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere o addetto allo smistamento con uno o più contratti adeterminato e per una durata complessiva di almeno 6e sportellisti Per il secondo semestre sono già 46 le nuove assunzioni di personale inserite in organico per far fronte alle attività di consegna di corrispondenza e pacchi nei maggiori Centri di recapito presenti ...

Aprilia_News : Poste Italiane: 14 nuovi portalettere assunti in provincia di #Latina - anto_br18 : @Paladino70 Scusami Antonio, puoi vedere anche dove si trova il mio pacco spedito con poste italiane??? Visto che in… - MarsicaW : POSTE ITALIANE: COLLELONGO, ANNULLO FILATELICO PER LA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Poste italiane: 118 nuove assunzioni nel primo semestre 2022 in provincia di Varese - GazzettinoGolfo : #PosteItaliane - Poste Italiane, in provincia di Latina assunti 23 #Portalettere - -