Plastica riciclata per gli smartphone

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – C'è più impegno ambientale nei nuovi dispositivi Galaxy appena presentati da Samsung. I materiali utilizzati per i prodotti sono realizzati per oltre il 90% con materiali riciclati, non solo per gli imballaggi che sono al 100% di carta riciclata, ma anche per gli hardware. La nuova serie di Galaxy Z utilizza anche plastiche recuperate dagli oceani nei componenti chiave. "Questi sono i primi passi della nostra iniziativa Galaxy for the Planet, che prevede l'integrazione continua nei prodotti di plastiche riciclate e la creazione di nuovi materiali in collaborazione con partner leader nell'ambito della sostenibilità", ha spiegato Samsung. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

