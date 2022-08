Nettuno, una nuova ordinanza contro incendi e caduta alberi sui binari della ferrovia (Di venerdì 12 agosto 2022) Nettuno – Nell’ambito della campagna di prevenzione incendi è stata adottata una nuova ordinanza contenente specifiche misure di prevenzione per il rischio di incendi e di caduta alberi sulla sede ferroviaria. L’ordinanza impone a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Nettuno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e per incendio e loro propagazione. Si tratta di azioni di controllo e prevenzione ordinarie ma fondamentali in questo periodo estivo caratterizzato da alte ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 12 agosto 2022)– Nell’ambitocampagna di prevenzioneè stata adottata unacontenente specifiche misure di prevenzione per il rischio die disulla sederia. L’impone a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sederia ricadente nel territorio del Comune di, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo pere pero e loro propagazione. Si tratta di azioni dillo e prevenzione ordinarie ma fondamentali in questo periodo estivo caratterizzato da alte ...

