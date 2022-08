Musk, tra una diatriba e l’altra con Twitter pensa al suo nuovo social: rumors parlano di X.com (Di venerdì 12 agosto 2022) Elon Musk torna a rubare la scena nel mondo dell’economia e della finanza. Il patron di Tesla ha recentemente venduto ben 7.92 milioni di azioni dell’azienda che produce la famosa auto elettrica, per un valore di circa 7 miliardi di dollari. Elon Musk, 12/8/2022 – Computermagazine.itLa notizia è riportata dal Corriere della Sera nella sua edizione online, citando i documenti depositati presso la Sec, l’autorità di Borsa degli Stati Uniti, fra venerdì 5 e martedì 9 agosto. «Nel caso che Twitter forzi la chiusura dell’accordo e alcuni partner azionari non dovessero arrivare, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla», ha spiegato lo stesso Elon Musk tramite Twitter nella giornata di ieri, di conseguenza non è da escludere che i 7 miliardi di dollari di cui sopra potrebbero essere ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Elontorna a rubare la scena nel mondo dell’economia e della finanza. Il patron di Tesla ha recentemente venduto ben 7.92 milioni di azioni dell’azienda che produce la famosa auto elettrica, per un valore di circa 7 miliardi di dollari. Elon, 12/8/2022 – Computermagazine.itLa notizia è riportata dal Corriere della Sera nella sua edizione online, citando i documenti depositati presso la Sec, l’autorità di Borsa degli Stati Uniti, fra venerdì 5 e martedì 9 agosto. «Nel caso cheforzi la chiusura dell’accordo e alcuni partner azionari non dovessero arrivare, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla», ha spiegato lo stesso Elontramitenella giornata di ieri, di conseguenza non è da escludere che i 7 miliardi di dollari di cui sopra potrebbero essere ...

matteo_danese : @chiccotesta Non era 'utile' nemmeno andare sulla luna, ma le ricadute tencologiche che ci sono state sono strabili… - popoloZeta : RT @classcnbc: MUSK-TWITTER, SI FARÀ? 50/50 DI POSSIBILITÀ SECONDO MUNSTER La telenovela tra #Musk e #Twitter continua, col patron di #Tes… - LediMarton : RT @PediatriaOggi: C'è chi guarda il cielo solo nella notte di San Lorenzo, per esprimere un desiderio...?? E poi c'è chi lo guarda ogni se… - lamescolanza : Elon Musk (in foto) fa cassa: secondo i documenti depositati presso la Sec, l'imprenditore tra il 5 e il 9 agosto h… - classcnbc : MUSK-TWITTER, SI FARÀ? 50/50 DI POSSIBILITÀ SECONDO MUNSTER La telenovela tra #Musk e #Twitter continua, col patro… -