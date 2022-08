“Ma perché li fate entrare”. GF Vip 7, il caos appena saputi i nomi dei due concorrenti (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande novità in arrivo per il GF Vip 7. I prossimi concorrenti, salvo colpi di scena, dovrebbero arrivare da un altro reality che è stato molto seguito in passato, ovvero Temptation Island. Purtroppo quest’anno la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non è andata in onda per la delusione del pubblico, ma ex protagonisti della stessa potrebbero ritornare in auge molto presto e scatenare dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, questi sono due pezzi grossi di Temptation. Non stiamo parlando ovviamente di comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini, il quale ha precisato nei giorni scorsi che tenterà di far rimanere segreto il cast fino alla fine. Finora infatti si sa solamente che parteciperà Giovanni Ciacci, che si soffermerà sulla sieropositività. Ma al GF Vip 7 i nuovi concorrenti arriverebbero da Temptation Island. Due ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Grande novità in arrivo per il GF Vip 7. I prossimi, salvo colpi di scena, dovrebbero arrivare da un altro reality che è stato molto seguito in passato, ovvero Temptation Island. Purtroppo quest’anno la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non è andata in onda per la delusione del pubblico, ma ex protagonisti della stessa potrebbero ritornare in auge molto presto e scatenare dinamiche nella Casa più spiata d’Italia. Infatti, questi sono due pezzi grossi di Temptation. Non stiamo parlando ovviamente di comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini, il quale ha precisato nei giorni scorsi che tenterà di far rimanere segreto il cast fino alla fine. Finora infatti si sa solamente che parteciperà Giovanni Ciacci, che si soffermerà sulla sieropositività. Ma al GF Vip 7 i nuoviarriverebbero da Temptation Island. Due ...

