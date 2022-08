Lombardia, governatore uscente: Mi ricandido per l’intero centrodestra, no alle Politiche (Di venerdì 12 agosto 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana non si candiderà alle prossime elezioni Politiche. Lo ha fatto sapere lui stesso con un post su Facebook con cui rilancia la sua corsa verso la riconferma al Pirellone alle prossime regionali. “Mancano sette mesi alle elezioni in Lombardia – ha scritto Fontana – alle quali mi candido per l’intero centrodestra per completare il lavoro di questa prima legislatura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Il presidente della RegioneAttilio Fontana non si candideràprossime elezioni. Lo ha fatto sapere lui stesso con un post su Facebook con cui rilancia la sua corsa verso la riconferma al Pirelloneprossime regionali. “Mancano sette mesielezioni in– ha scritto Fontana –quali mi candido perper completare il lavoro di questa prima legislatura”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AssiaPat : @gigi52335676 ??...??come un governatore di regione che aveva presentato il programma regione Lombardia....copia incolla ...fasullo - jumpedsword : @davidegrandi63 @mfaberdn604 @Cartabellotta @ricpuglisi @MEF_GOV Ecco.. questo fa estremamente capire che non capis… - Liber______ : RT @andvaccaro: Calenda spinge per candidare Cottarelli in Lombardia, ma aggiunge: 'Letizia Moratti sarebbe un ottimo governatore' - HuffPo… - jumpedsword : @davidegrandi63 @mfaberdn604 @Cartabellotta @ricpuglisi @MEF_GOV Era lui in ospedale a curarli.. era lui il governa… - rossato_davide : @fabiospes1 @DonatoRobilotta Si, te garantisco io che la segreteria di Azione Lombardia stava pensando di proporlo come governatore -