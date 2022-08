Le Blackpink annunciano nuovo singolo e album 2022: le date (Di venerdì 12 agosto 2022) Blackpink – Credit: YG EntertainmentSi chiama “Pink Venom” il brano in uscita il 19 agosto a precedere quella dell’album “Born Pink” per il 16 settembre MILANO – Le regine assolute del K-POP, nonché una delle girlband più importanti di sempre, le Blackpink, stanno per tornare: il primo singolo uscirà venerdì 19 agosto e s’intitola “Pink Venom”, mentre il loro secondo album in studio, “Born Pink” uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo. L’album “Born Pink” è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene. L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 12 agosto 2022)– Credit: YG EntertainmentSi chiama “Pink Venom” il brano in uscita il 19 agosto a precedere quella dell’“Born Pink” per il 16 settembre MILANO – Le regine assolute del K-POP, nonché una delle girlband più importanti di sempre, le, stanno per tornare: il primouscirà venerdì 19 agosto e s’intitola “Pink Venom”, mentre il loro secondoin studio, “Born Pink” uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo. L’“Born Pink” è stato annunciato sui social e con un brevissimo teaser video su YouTube, che ha racimolato in poche ore 18 milioni di visualizzazioni e scatenato l’entusiasmo di tutti i fan della girlband, che aspettavano trepidanti il loro ritorno sulle scene. L’è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato ...

Lopinionista : Le Blackpink annunciano nuovo singolo e album 2022: le date - RevenewsI : Le #BLACKPINK annunciano il nuovo album #BORNPINK in uscita il 16 settembre. Il singolo #PinkVenom esce il 19 agost… - y0onk0 : le blackpink annunciano il tour e pure i morti tornano in vita per loro - rosie_ita : [08.08.2022] BLACKPINK UPDATE: Le BLACKPINK annunciano il loro nuovo tour mondiale ‘BORN PINK World Tour’ Purtropp… - geisperanza : le blackpink: annunciano il tour con date in europa io e marcella: EH NO MA APPENA TOCCA AL TUBATOUR ??????????????? -