Istanze online per 150 scuole: cosa può accadere a chi non le inserisce (Di venerdì 12 agosto 2022) L'inserimento delle 150 scuole per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto da GaE e GPS può avvenire entro il 16 agosto: chi, per qualsivoglia ragione, non presenterà l'istanza online potrà comunque conseguire incarichi annuali o fino alla fine delle attività didattiche dalle graduatorie di istituto? Come riportato da 'orizzontescuola.it', le supplenze annuali o fino alla fine delle attività didattiche vengono attribuite tramite le graduatorie ad esaurimento o dalle GPS (nel caso in cui le GPS risultassero esaurite o incapienti, le supplenze vengono attribuite dalle graduatorie di istituto). In questo caso, prendono parte all'attribuzione delle supplenze solo i candidati compresi nelle graduatorie di istituto della scuola in cui nasce la necessità di inserimento; di conseguenza, ogni candidato potrà partecipare, ma solo se la ...

