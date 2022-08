Interviste impossibili. Claretta Petacci. (Di venerdì 12 agosto 2022) di Adamo Bencivenga. Clara Petacci detta Claretta, vero nome Clarice, è nota per essere stata l’amante di Benito Mussolini, da lei idolatrato fin dall’infanzia. Per amore volle seguirlo fino all’ultimo, fino alla tragica morte. Aveva 33 anni e non importa se taluni la considerano solo una povera vittima mentre altri solo un’amante perché lei, fosse solo per Leggi su freeskipper (Di venerdì 12 agosto 2022) di Adamo Bencivenga. Claradetta, vero nome Clarice, è nota per essere stata l’amante di Benito Mussolini, da lei idolatrato fin dall’infanzia. Per amore volle seguirlo fino all’ultimo, fino alla tragica morte. Aveva 33 anni e non importa se taluni la considerano solo una povera vittima mentre altri solo un’amante perché lei, fosse solo per

freeskipperIT : Interviste impossibili. Claretta Petacci. - musefirenze : Il quinto episodio del nostro podcast #IntervisteImpossibili”, è online con l’intervista a Giorgio De Chirico >>… - Cipster777 : #Bertinotti, #larussa, Rotondi..... 219 anni in tre passati a lottare chi per il cachmere, chi per partecipare al p… -