Incidente o attacco, giallo in Crimea (Di venerdì 12 agosto 2022) L’attacco alla base dell’aviazione russa in Crimea resta avvolto nel mistero ma, grazie alla tecnologia, da ieri sappiamo che gli ucraini non esageravano. Le immagini satellitari diffuse dalla società americana L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 agosto 2022) L’alla base dell’aviazione russa inresta avvolto nel mistero ma, grazie alla tecnologia, da ieri sappiamo che gli ucraini non esageravano. Le immagini satellitari diffuse dalla società americana L'articolo proviene da il manifesto.

marielSiviglia : RT @Ric746: Allora stamattina al @Tg1Rai l'inviato dall'???? ha parlato di attacco ad una base aerea russa in BIELORUSSIA! non sapeva manco c… - cdghietta : RT @Ric746: Allora stamattina al @Tg1Rai l'inviato dall'???? ha parlato di attacco ad una base aerea russa in BIELORUSSIA! non sapeva manco c… - argentofisico : RT @Ric746: Allora stamattina al @Tg1Rai l'inviato dall'???? ha parlato di attacco ad una base aerea russa in BIELORUSSIA! non sapeva manco c… - Ric746 : Allora stamattina al @Tg1Rai l'inviato dall'???? ha parlato di attacco ad una base aerea russa in BIELORUSSIA! non sa… - comeunasvista : I danni sono comunque ingenti. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente. Fonti ucraine e occidentali parlano di… -