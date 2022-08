Incastrato nel tunnel: tornano liberi i 2 arrestati (Di venerdì 12 agosto 2022) tornano liberi Antonio Pinto e Mario Mazza, le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissima il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022)Antonio Pinto e Mario Mazza, le due persone arrestate ieri in via Innocenzo XI nell'ambito della vicenda sulla presunta banda del buco. Al termine del processo per direttissima il ...

