"In un lago di sangue". Orrore in città, Giovanni ucciso in pieno giorno: caccia al killer (Di venerdì 12 agosto 2022) Orrore a Como, nella tarda mattinata di ieri giovedì 11 agosto un uomo è stato trovato morto in via Giussani. Scrive il giorno come: "Si tratti di una lunga strada di collegamento che unisce via Varesina a via Pasquale Paoli, caratterizzata da numerose attività commerciali. In zona c'è anche un parco. Non si tratta quindi di una strada isolata: fondamentali per le indagini potrebbero così essere le testimonianze dei passanti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona". La vittima è un 70enne, si chiamava Giuseppe Mazza. È stato trovato privo di vita nella sua macchina con il finestrino abbassato. Secondo le informazioni apprese dopo i primi rilievi delle forze dell'ordine, la vittima aveva un profondo taglio alla gola risultato fatale. Sulla scena del crimine non c'erano elementi che possano far pensare a una ...

