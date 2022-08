Il debito privato Usa batte ogni record: e ora può essere una bomba (Di venerdì 12 agosto 2022) 16.100 miliardi di dollari: a tanto ammonta il debito delle famiglie statunitensi, costituito principalmente da mutui per l’acquisto di case, che oggi è messo a repentaglio dal combinato disposto tra aumento dell’inflazione, rincari nei tassi, carovita e cali delle prospettive di rilancio del sistema. Una ricerca della Federal Reserve Bank of New York ha messo in chiaro InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 12 agosto 2022) 16.100 miliardi di dollari: a tanto ammonta ildelle famiglie statunitensi, costituito principalmente da mutui per l’acquisto di case, che oggi è messo a repentaglio dal combinato disposto tra aumento dell’inflazione, rincari nei tassi, carovita e cali delle prospettive di rilancio del sistema. Una ricerca della Federal Reserve Bank of New York ha messo in chiaro InsideOver.

