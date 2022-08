Congedo di paternità, nuove regole in vigore dal 13 agosto: i papà possono sorridere (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Decreto del 30 giugno 2022 numero 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio dello stesso anno stabilisce nuove direttive sul Congedo di paternità. L'obiettivo è aiutare a conciliare vita ... Leggi su contocorrenteonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Decreto del 30 giugno 2022 numero 105 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio dello stesso anno stabiliscedirettive suldi. L'obiettivo è aiutare a conciliare vita ...

AIava79 : RT @FimMilanoMetro: ?????? News CONGEDO di PATERNITÀ #fimcislmilanometropoli - FimMilanoMetro : ?????? News CONGEDO di PATERNITÀ #fimcislmilanometropoli - AniefTorino : Congedo parentale, paternità e maternità. Da domani, 13 agosto entrerà in vigore la nuova normativa per i genitori… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Cambiano le regole per i congedi parentali. Dal 13 agosto entrano infatti in vigore le novità previste da un decreto dello sco… - Quot_Molise : Congedo parentale: cosa cambia dal 13 agosto su maternità e paternità | -