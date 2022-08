Ciclismo su pista | Europei Monaco 2022 | Italia argento nell’inseguimento a squadre femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 agosto 2022) Medaglia d’per l’dell’inseguimento aaglidisudi Baviera. Il quartetto azzurro, composto da Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Silvia Zanardi e Vittoria Guazzini, ha confermato il secondo posto dei Mondiali 2021 alle spalle della Germania. In finale l’ha corso in 4’11”571, senza poter fare nulla contro lo strapotere delle tedesche padrone di casa, campionesse mondiali e olimpiche in carica che con Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroger e Lisa Klein hanno fermato il cronometro sul tempo di 4’10?872. Poco dopo sono andate in scena anche le finali maschili, dove il quartettono composto da Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Davide ...