Calcio: positive anche le controanalisi per Palomino, confermate le tracce di ‘Clostebol Metabolita’ per il giocatore dell’Atalanta (Di venerdì 12 agosto 2022) Doping anche nel mondo del Calcio. È ormai nota la vicenda che ha coinvolto l’argentino, difensore centrale dell’Atalanta, José Luis Palomino. Il 32enne era risultato positivo al ‘Clostebol Metabolita’ in un controllo a sorpresa di Nado Italia fatto ad inizio dello scorso mese. La compagine bergamasca ed il giocatore hanno richiesto le contronalisi che hanno però confermato la positività, ribandendo anche sul campione B il risultato già ottenuto. Il giocatore verrà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping, dove dovrà dimostrare la propria buona fede. C’è il rischio di una squalifica lunga almeno un anno. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Dopingnel mondo del. È ormai nota la vicenda che ha coinvolto l’argentino, difensore centrale, José Luis. Il 32enne era risultato positivo alin un controllo a sorpresa di Nado Italia fatto ad inizio dello scorso mese. La compagine bergamasca ed ilhanno richiesto le contronalisi che hanno però confermato la positività, ribandendosul campione B il risultato già ottenuto. Ilverrà giudicato dal Tribunale Nazionale Antidoping, dove dovrà dimostrare la propria buona fede. C’è il rischio di una squalifica lunga almeno un anno. Foto: Lapresse

