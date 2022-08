Banda del buco in azione | uomo intrappolato in un tunnel a Roma | stavano scavando un canale per compiere una rapina in banca

(Di venerdì 12 agosto 2022) I vigili del fuoco hanno salvato unrimastoin un. Il, rigorosamente abusivo, pare fosse opera della cosiddetta “del”, un gruppo di ladri che stava progettato un colpo innel periodo di Ferragosto.delinin unNella serata di giovedì 11 agosto, dopo circa otto ore di intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo unche era rimasto incastrato in unprofondo circa cinque metri. La singolare vicenda si è consumata in via Innocenzo XVI nel quartiere Aurelio di ...

Incredibile episodio a Roma, dove quattro persone ribattezzate la "banda del buco" hanno visto fallire il tentato blitz sotterraneo. Sono in corso verifiche per definire con precisione l'entità dell'ammanco. I danni alle strutture sono ingenti ...