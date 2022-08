West Nile, morto un uomo a Brescia: è la seconda vittima in Lombardia. Contagi in crescita in Italia: 11 morti tutti al Nord (Di giovedì 11 agosto 2022) È morto per la West Nile un uomo ricoverato a Brescia nei giorni scorsi assieme altri quattro, di cui un altro sarebbe ancora grave. Finora in Lombardia sono stati registrati 11 casi, di cui due restano ancora preoccupanti, come riportato nell’ultimo aggiornamento dall’assessorato regionale lombardo al Welfare. La seconda vittima in Lombardia della Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile diffuso dalla puntura della zanzara, era originario di Cigole, nella Bassa Bresciana. I casi di West Nile in Italia sono in crescita, secondo l’Iss che ha confermato finora 144 Contagi, 50 in più ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) Èper launricoverato anei giorni scorsi assieme altri quattro, di cui un altro sarebbe ancora grave. Finora insono stati registrati 11 casi, di cui due restano ancora preoccupanti, come riportato nell’ultimo aggiornamento dall’assessorato regionale lombardo al Welfare. Laindella Febbre del Nilo, malattia provocata dal virusdiffuso dalla puntura della zanzara, era originario di Cigole, nella Bassana. I casi diinsono in, secondo l’Iss che ha confermato finora 144, 50 in più ...

