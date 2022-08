Una ‘luce’ a raggi x per disegnare i farmaci del futuro: nuovo studio Neuromed (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei più grandi sforzi che si stanno compiendo a livello mondiale è la ricerca di nuovi farmaci neuroprotettivi, capaci di prevenire o rallentare la progressione di patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer. Una nuova tecnica di indagine permette ora di osservare tridimensionalmente i neuroni e le loro strutture intracellulari con un altissimo dettaglio, studiando le alterazioni causate dalla malattia e, di conseguenza, osservando su modelli sperimentali l’effetto protettivo di nuove molecole. L’uso di questa tecnologia, e le sue capacità di individuare danni neuronali e potenziali effetti di farmaci, sono al centro di una ricerca condotta in collaborazione dai ricercatori dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), dell’European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) di Grenoble, Francia, dell’Università di Monaco, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) Uno dei più grandi sforzi che si stanno compiendo a livello mondiale è la ricerca di nuovineuroprotettivi, capaci di prevenire o rallentare la progressione di patologie neurodegenerative come la malattia di Alzheimer. Una nuova tecnica di indagine permette ora di osservare tridimensionalmente i neuroni e le loro strutture intracellulari con un altissimo dettaglio, studiando le alterazioni causate dalla malattia e, di conseguenza, osservando su modelli sperimentali l’effetto protettivo di nuove molecole. L’uso di questa tecnologia, e le sue capacità di individuare danni neuronali e potenziali effetti di, sono al centro di una ricerca condotta in collaborazione dai ricercatori dell’Irccsdi Pozzilli (Is), dell’European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) di Grenoble, Francia, dell’Università di Monaco, ...

