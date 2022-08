Udinese | Ebosse | 'Faccio il centrale di sinistra | ma anche altri due ruoli Desideravo venire qui'

milansette : Udinese, Ebosse: 'Cominceremo subito forte contro il Milan, andare a San Siro sarà un bel modo per iniziare'… - MilanNewsit : Udinese, Ebosse: 'Cominceremo subito forte contro il Milan, andare a San Siro sarà un bel modo per iniziare' - MilanPress_it : Le parole del neo difensore dei friulani #Ebosse #MilanUdinese - UdineseTV : Le prime parole a Udinese Tv di Ebosse e Buta - - messveneto : La difesa e quei quattro dubbi che l’Udinese deve ancora cancellare: Il campionato e la sfida con il Milan sono all… -

Udinese Calcio

L'ha invece acquistato Masina, Bijol,, Buta, e inoltre ha prelevato titolo gratuito i vari Perez, Lovric e Ebosele. Ovviamente il calciomercato non è ancora chiuso, quindi entrambe le ...Piace l'intraprendenza di, corsa e fisicità che in Italia possono fare davvero la differenza. Molto dipenderà anche dal coraggio del tecnico friulano. Per ora la usaassomiglia ... Le prime parole a Udinese Tv di Ebosse e Buta < Squadra < News < Udinese I due nuovi acquisti dei bianconeri si sono raccontati ai microfoni di Udinese Tv. Ecco di seguito le loro dichiarazioni ...Ebosse, neo acquisto dell'Udinese, si è così espresso a UdineseTV sulla nuova stagione che, per i friulani, comincerà sabato contro il Milan: "Sono molto emozionato ...