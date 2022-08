Tommy Lee, nudo integrale e senza censure (neanche di Instagram) (Di giovedì 11 agosto 2022) Tommy Lee ha sempre amato provocare e non si è smentito nemmeno questa volta. Anzi. Il cantante ha infatti voluto pubblicare un’immagine sul suo profilo Instagram che non potrà che fare discutere: qui, infatti, lui appare completamente nudo, senza coprire nemmeno le parti intime. Una scelta che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, come lui sia un artista che non si è mai posto limiti, nemmeno quelli che sono previsti dalle politiche dei social network. Il rischio concreto che lo scatto possa essere rimosso e portarlo a dover subire una limitazione nell’uso dell’account è comunque dietro l’angolo. Emblematico della personalità irriverente del cantante anche il commento che lui ha voluto mettere a corredo dell’immagine: “OOOOOPPPS“. Del resto, già in passato si era parlato del pene di Lee nella miniserie Pam e ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 11 agosto 2022)Lee ha sempre amato provocare e non si è smentito nemmeno questa volta. Anzi. Il cantante ha infatti voluto pubblicare un’immagine sul suo profiloche non potrà che fare discutere: qui, infatti, lui appare completamentecoprire nemmeno le parti intime. Una scelta che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, come lui sia un artista che non si è mai posto limiti, nemmeno quelli che sono previsti dalle politiche dei social network. Il rischio concreto che lo scatto possa essere rimosso e portarlo a dover subire una limitazione nell’uso dell’account è comunque dietro l’angolo. Emblematico della personalità irriverente del cantante anche il commento che lui ha voluto mettere a corredo dell’immagine: “OOOOOPPPS“. Del resto, già in passato si era parlato del pene di Lee nella miniserie Pam e ...

CanelAndrea : Buongiorno io mi sono appena svegliato con il cazzo di Tommy Lee in faccia - Keearee : Raga ma Tommy Lee completamente impazzito su Instagram? Che idolo - miso_sk8 : Non Tommy Lee che posta su Instagram con il cazzo di fuori e non si preoccupa di niente - DrusillaMasen : Ma Tommy Lee che pubblica foto con il pene da fuori? Tutto ok? Poi ricordiamoci di censurare i capezzoli - dissa0001 : Bannano i capezzoli femminili ma il cazzo di tommy lee è ancora là -