(Di giovedì 11 agosto 2022) La prima vittima, un ragazzo di 24 anni, stava camminando in zona Prenestino quando è stato aggredito da due uomini. Era notte, non si vedeva tanto bene, ma ha potuto sentire le minacce diche i due continuavano a urlargli contro, e ilche gli hanno puntato addosso prima di rubargli il monopattino e scappare. Ma la vittima, non è fuggita. Ha cercato di seguirli e ha visto che,, i due aggressori si sono avventati contro unadi 30 anni, aggredendola. Leggi anche:: “Sono incinta, il mio compagno mi ha picchiata”. Soccorsa in codice rosso, ma poi scappa dall’Ospedale La dinamica Era notte e il ragazzo camminava tranquillamente tra le vie di Zona Prenestino con il suo monopattino. La sua serata è stata però interrotta bruscamente dalle urla di due ...

CorriereCitta : Roma, lo minacciano di morte con un coltello e lo rapinano, poco dopo aggrediscono una ragazza: arrestati - CorriereCitta : Roma: vasto incendio in Via del Quartaccio, fiamme minacciano alcune abitazioni - AnnaRossar : ROMA, FIAMME MINACCIANO IL CANILE DELLA MURATELLA - onravenwings : RT @annamariamoscar: ROMA, FIAMME MINACCIANO IL CANILE DELLA MURATELLA - annamariamoscar : ROMA, FIAMME MINACCIANO IL CANILE DELLA MURATELLA -

Il Corriere della Città

... ormai da tempo innescate, che, esplodendo, di provocare la definitiva disgregazione di ... una classe imprenditoriale prevalentemente retrograda, ottusa e, come si dice a, "paracula" (...... con roghi che, da Nord a Sud, stanno devastando aree boschive ecentri abitati e vie di ... stavolta di sterpaglie, è divampato poco dopo le 16 a Guidonia Montecelio, nei pressi di: ... Roma: vasto incendio in Via del Quartaccio, fiamme minacciano alcune abitazioni Complottisti e no vax minacciano l’università la Sapienza per il corso sugli studi di Genere L’università la Sapienza di Roma è stata attaccata da complottisti e no vax per l’istituzione della laurea ...Piena solidarietà all'Ateneo romano, tutti e tutte le docenti e il corpo studentesco coinvolto nel Corso finito nel mirino degli haters su Telegram» La ministra Bonetti: «Avanti con ancora più convinz ...