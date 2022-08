Roma. Litiga con il compagno, afferra un coltello e lo pugnala: arrestata (Di giovedì 11 agosto 2022) Litiga con il compagno, afferra un coltello e lo pugnala. Tutto sarebbe scaturito da una discussione tra i due dove ad avere la peggio è stato l’uomo, accoltellato all’altezza del torace. La vicenda Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 agosto, al rientro dell’uomo in casa, tra la coppia sarebbe scoppiata una lite: la donna, una 55enne residente a Mentana, avrebbe accusato il compagno per lo scarso contributo che fornirebbe nella gestione dei figli e per la poca attenzione alle dinamiche familiari. Quello che sembrava essere un diverbio come tanti è degenerato finendo in un lago di sangue. La donna che, non vistasi presa sul serio, sarebbe passata ai fatti, afferrando un coltello da cucina e colpendo l’uomo con un fendente all’altezza del torace. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022)con ilune lo. Tutto sarebbe scaturito da una discussione tra i due dove ad avere la peggio è stato l’uomo, accoltellato all’altezza del torace. La vicenda Nel tardo pomeriggio di lunedì 8 agosto, al rientro dell’uomo in casa, tra la coppia sarebbe scoppiata una lite: la donna, una 55enne residente a Mentana, avrebbe accusato ilper lo scarso contributo che fornirebbe nella gestione dei figli e per la poca attenzione alle dinamiche familiari. Quello che sembrava essere un diverbio come tanti è degenerato finendo in un lago di sangue. La donna che, non vistasi presa sul serio, sarebbe passata ai fatti,ndo unda cucina e colpendo l’uomo con un fendente all’altezza del torace. La ...

