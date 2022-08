Renzi-Calenda, prove di terzo polo. Il leader di Azione: Lo incontro in tarda mattinata, è ora di muoversi (Di giovedì 11 agosto 2022) “In tarda mattinata” ci sarà l’incontro con Matteo Renzi. Carlo Calenda, segretario di Azione, lo dice a Rtl 102.5. Con Renzi “in queste ore ci sentiamo spesso” spiega, ma è “ora di muoversi e di parlare delle cose da fare”, è “l’ora di parlare agli italiani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) “In” ci sarà l’con Matteo. Carlo, segretario di, lo dice a Rtl 102.5. Con“in queste ore ci sentiamo spesso” spiega, ma è “ora die di parlare delle cose da fare”, è “l’ora di parlare agli italiani”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Quando Calenda disse ad Accordi&Disaccordi: “Non mi alleo con Renzi, l’ho detto 18 milioni di volte. Ecco cosa mi f… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Calenda gonfiato: vale solo il 2% Che vada con il Pd o corra da solo, il fondato… - aldotorchiaro : ItaliaViva-Azione trattano: lista unica, simbolo unico, una front runner donna per il #TerzoPolo. Si negozia sulle… - MariaSemeraro19 : @PepeMartinez_85 @cardinale_anna Calenda non è un fascista, è un paraculo e neanche tanto bravo. Futuro avversario… - Barabba1 : RT @ottobrerosa: @impegno_civico @luigidimaio Sei un Giuda senza dignità, ti sei venduto per una poltrona. Non sono dei 5 stelle ma so rico… -